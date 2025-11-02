Cryowar (CWAR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00126137 $ 0.00126137 $ 0.00126137 24H lav $ 0.00135303 $ 0.00135303 $ 0.00135303 24H høj 24H lav $ 0.00126137$ 0.00126137 $ 0.00126137 24H høj $ 0.00135303$ 0.00135303 $ 0.00135303 All Time High $ 6.29$ 6.29 $ 6.29 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.58% Prisændring (1D) -1.77% Prisændring (7D) -5.86% Prisændring (7D) -5.86%

Cryowar (CWAR) realtidsprisen er $0.00131393. I løbet af de sidste 24 timer har CWAR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00126137 og et højdepunkt på $ 0.00135303, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CWARs højeste pris nogensinde er $ 6.29, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CWAR har ændret sig med -0.58% i løbet af den sidste time, -1.77% i løbet af 24 timer og -5.86% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Cryowar (CWAR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 394.79K$ 394.79K $ 394.79K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Cirkulationsforsyning 301.36M 301.36M 301.36M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Cryowar er $ 394.79K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CWAR er 301.36M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.31M.