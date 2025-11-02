CROTCH (CROTCH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00564164 $ 0.00564164 $ 0.00564164 24H lav $ 0.00637986 $ 0.00637986 $ 0.00637986 24H høj 24H lav $ 0.00564164$ 0.00564164 $ 0.00564164 24H høj $ 0.00637986$ 0.00637986 $ 0.00637986 All Time High $ 0.01267094$ 0.01267094 $ 0.01267094 Laveste pris $ 0.00536047$ 0.00536047 $ 0.00536047 Prisændring (1H) -0.37% Prisændring (1D) +4.71% Prisændring (7D) -9.40% Prisændring (7D) -9.40%

CROTCH (CROTCH) realtidsprisen er $0.00596763. I løbet af de sidste 24 timer har CROTCH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00564164 og et højdepunkt på $ 0.00637986, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CROTCHs højeste pris nogensinde er $ 0.01267094, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00536047.

Når det gælder kortsigtet performance, CROTCH har ændret sig med -0.37% i løbet af den sidste time, +4.71% i løbet af 24 timer og -9.40% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CROTCH (CROTCH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 422.06K$ 422.06K $ 422.06K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M Cirkulationsforsyning 70.72M 70.72M 70.72M Samlet Udbud 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på CROTCH er $ 422.06K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CROTCH er 70.72M, med et samlet udbud på 400000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.39M.