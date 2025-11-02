UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte CROTCH pris i dag er 0.00596763 USD. Følg med i realtid CROTCH til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CROTCH prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte CROTCH pris i dag er 0.00596763 USD. Følg med i realtid CROTCH til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CROTCH prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CROTCH

CROTCH Prisinfo

Hvad er CROTCH

CROTCH Whitepaper

CROTCH Officiel hjemmeside

CROTCH Tokenomics

CROTCH Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

CROTCH Logo

CROTCH Pris (CROTCH)

Ikke noteret

1 CROTCH til USD direkte pris:

$0.0059677
$0.0059677$0.0059677
+4.50%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
CROTCH (CROTCH) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:18:12 (UTC+8)

CROTCH (CROTCH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00564164
$ 0.00564164$ 0.00564164
24H lav
$ 0.00637986
$ 0.00637986$ 0.00637986
24H høj

$ 0.00564164
$ 0.00564164$ 0.00564164

$ 0.00637986
$ 0.00637986$ 0.00637986

$ 0.01267094
$ 0.01267094$ 0.01267094

$ 0.00536047
$ 0.00536047$ 0.00536047

-0.37%

+4.71%

-9.40%

-9.40%

CROTCH (CROTCH) realtidsprisen er $0.00596763. I løbet af de sidste 24 timer har CROTCH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00564164 og et højdepunkt på $ 0.00637986, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CROTCHs højeste pris nogensinde er $ 0.01267094, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00536047.

Når det gælder kortsigtet performance, CROTCH har ændret sig med -0.37% i løbet af den sidste time, +4.71% i løbet af 24 timer og -9.40% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CROTCH (CROTCH) Markedsinformation

$ 422.06K
$ 422.06K$ 422.06K

--
----

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

70.72M
70.72M 70.72M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på CROTCH er $ 422.06K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CROTCH er 70.72M, med et samlet udbud på 400000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.39M.

CROTCH (CROTCH) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af CROTCH til USD $ +0.00026861.
I de sidste 30 dage var prisændringen af CROTCH til USD $ -0.0002979279.
I de sidste 60 dage var prisændringen af CROTCH til USD $ -0.0002149701.
I de sidste 90 dage var prisændringen af CROTCH til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00026861+4.71%
30 dage$ -0.0002979279-4.99%
60 dage$ -0.0002149701-3.60%
90 dage$ 0--

Hvad er CROTCH (CROTCH)

CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price.

CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it’s designed to reward loyalty and protect the community.

With a name like CROTCH, it’s impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token.

Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else’s wallet. Hold tight, perform missions, and you’ll climb the tier system for even more gains. It’s cheeky, it’s clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you’ll ever grab.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

CROTCH (CROTCH) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

CROTCH Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil CROTCH (CROTCH) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine CROTCH (CROTCH) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for CROTCH.

Tjek CROTCH prisprediktion nu!

CROTCH til lokale valutaer

CROTCH (CROTCH) Tokenomics

At forstå tokenomics for CROTCH (CROTCH) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CROTCH Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om CROTCH (CROTCH)

Hvor meget er CROTCH (CROTCH) værd i dag?
Den direkte CROTCH pris i USD er 0.00596763 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CROTCH til USD pris?
Den aktuelle pris på CROTCHtil USD er $ 0.00596763. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af CROTCH?
Markedsværdien for CROTCH er $ 422.06K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CROTCH?
Den cirkulerende forsyning af CROTCH er 70.72M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CROTCH?
CROTCH opnåede en ATH-pris på 0.01267094 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CROTCH?
CROTCH så en ATL-pris på 0.00536047 USD.
Hvad er handelsvolumen for CROTCH?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CROTCH er -- USD.
Bliver CROTCH højere i år?
CROTCH kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CROTCH prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:18:12 (UTC+8)

CROTCH (CROTCH) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,998.17
$109,998.17$109,998.17

-0.26%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.27
$3,869.27$3,869.27

-0.67%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02804
$0.02804$0.02804

-6.68%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.87
$185.87$185.87

-0.29%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,998.17
$109,998.17$109,998.17

-0.26%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.27
$3,869.27$3,869.27

-0.67%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.87
$185.87$185.87

-0.29%

DASH Logo

DASH

DASH

$74.33
$74.33$74.33

+4.82%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.917
$19.917$19.917

+4.24%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07690
$0.07690$0.07690

+53.80%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000358
$0.000358$0.000358

+109.35%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005059
$0.00005059$0.00005059

+71.95%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004883
$0.0000000000004883$0.0000000000004883

+61.95%