Den direkte Cronos Legends pris i dag er 127.39 USD. Følg med i realtid CLG til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CLG prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CLG

CLG Prisinfo

Hvad er CLG

CLG Whitepaper

CLG Officiel hjemmeside

CLG Tokenomics

CLG Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Cronos Legends Logo

Cronos Legends Pris (CLG)

Ikke noteret

1 CLG til USD direkte pris:

$127.39
$127.39
+0.50%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Cronos Legends (CLG) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:30:23 (UTC+8)

Cronos Legends (CLG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 125.45
$ 125.45
24H lav
$ 130.48
$ 130.48
24H høj

$ 125.45
$ 125.45

$ 130.48
$ 130.48

$ 474.6
$ 474.6

$ 52.75
$ 52.75

-0.35%

+0.57%

+16.41%

+16.41%

Cronos Legends (CLG) realtidsprisen er $127.39. I løbet af de sidste 24 timer har CLG handlet mellem et lavpunkt på $ 125.45 og et højdepunkt på $ 130.48, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CLGs højeste pris nogensinde er $ 474.6, mens den laveste pris nogensinde er $ 52.75.

Når det gælder kortsigtet performance, CLG har ændret sig med -0.35% i løbet af den sidste time, +0.57% i løbet af 24 timer og +16.41% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Cronos Legends (CLG) Markedsinformation

$ 41.82K
$ 41.82K

--
----

$ 60.89K
$ 60.89K

328.26
328.26

477.9525
477.9525

Den nuværende markedsværdi på Cronos Legends er $ 41.82K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CLG er 328.26, med et samlet udbud på 477.9525. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 60.89K.

Cronos Legends (CLG) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Cronos Legends til USD $ +0.718666.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Cronos Legends til USD $ +17.0350621430.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Cronos Legends til USD $ -74.8409498330.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Cronos Legends til USD $ -238.70777436250045.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.718666+0.57%
30 dage$ +17.0350621430+13.37%
60 dage$ -74.8409498330-58.74%
90 dage$ -238.70777436250045-65.20%

Hvad er Cronos Legends (CLG)

Cronos Legends ($CLG) is a community-driven Web3 project on the Cronos chain, combining storytelling, NFTs, and interactive gameplay. At the heart of the Cronos Legends ecosystem lies $CLG, the native token that powers all core features — from accessing exclusive NFT collections to earning rewards in competitive battlegrounds.

Cronos Legends centers around three main factions — the Cronos Guardians, the Chaos Horde, and the mystical Trinari — each with its own lore, characters, and collectible NFT sets. $CLG is the lifeblood of this world, enabling players to engage, stake, and shape the evolving narrative through community decisions.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Cronos Legends (CLG) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Cronos Legends Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Cronos Legends (CLG) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Cronos Legends (CLG) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Cronos Legends.

Tjek Cronos Legends prisprediktion nu!

CLG til lokale valutaer

Cronos Legends (CLG) Tokenomics

At forstå tokenomics for Cronos Legends (CLG) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CLG Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Cronos Legends (CLG)

Hvor meget er Cronos Legends (CLG) værd i dag?
Den direkte CLG pris i USD er 127.39 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CLG til USD pris?
Den aktuelle pris på CLGtil USD er $ 127.39. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Cronos Legends?
Markedsværdien for CLG er $ 41.82K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CLG?
Den cirkulerende forsyning af CLG er 328.26 USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CLG?
CLG opnåede en ATH-pris på 474.6 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CLG?
CLG så en ATL-pris på 52.75 USD.
Hvad er handelsvolumen for CLG?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CLG er -- USD.
Bliver CLG højere i år?
CLG kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CLG prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:30:23 (UTC+8)

Cronos Legends (CLG) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

