Cronos Legends (CLG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 125.45 $ 125.45 $ 125.45 24H lav $ 130.48 $ 130.48 $ 130.48 24H høj 24H lav $ 125.45$ 125.45 $ 125.45 24H høj $ 130.48$ 130.48 $ 130.48 All Time High $ 474.6$ 474.6 $ 474.6 Laveste pris $ 52.75$ 52.75 $ 52.75 Prisændring (1H) -0.35% Prisændring (1D) +0.57% Prisændring (7D) +16.41% Prisændring (7D) +16.41%

Cronos Legends (CLG) realtidsprisen er $127.39. I løbet af de sidste 24 timer har CLG handlet mellem et lavpunkt på $ 125.45 og et højdepunkt på $ 130.48, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CLGs højeste pris nogensinde er $ 474.6, mens den laveste pris nogensinde er $ 52.75.

Når det gælder kortsigtet performance, CLG har ændret sig med -0.35% i løbet af den sidste time, +0.57% i løbet af 24 timer og +16.41% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Cronos Legends (CLG) Markedsinformation

Markedsværdi $ 41.82K$ 41.82K $ 41.82K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 60.89K$ 60.89K $ 60.89K Cirkulationsforsyning 328.26 328.26 328.26 Samlet Udbud 477.9525 477.9525 477.9525

Den nuværende markedsværdi på Cronos Legends er $ 41.82K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CLG er 328.26, med et samlet udbud på 477.9525. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 60.89K.