CRAWJU (CRAWJU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00077449 $ 0.00077449 $ 0.00077449 24H lav $ 0.00082568 $ 0.00082568 $ 0.00082568 24H høj 24H lav $ 0.00077449$ 0.00077449 $ 0.00077449 24H høj $ 0.00082568$ 0.00082568 $ 0.00082568 All Time High $ 0.00438897$ 0.00438897 $ 0.00438897 Laveste pris $ 0.00047446$ 0.00047446 $ 0.00047446 Prisændring (1H) +0.42% Prisændring (1D) -0.87% Prisændring (7D) -7.88% Prisændring (7D) -7.88%

CRAWJU (CRAWJU) realtidsprisen er $0.00080958. I løbet af de sidste 24 timer har CRAWJU handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00077449 og et højdepunkt på $ 0.00082568, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CRAWJUs højeste pris nogensinde er $ 0.00438897, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00047446.

Når det gælder kortsigtet performance, CRAWJU har ændret sig med +0.42% i løbet af den sidste time, -0.87% i løbet af 24 timer og -7.88% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CRAWJU (CRAWJU) Markedsinformation

Markedsværdi $ 804.82K$ 804.82K $ 804.82K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 804.82K$ 804.82K $ 804.82K Cirkulationsforsyning 994.11M 994.11M 994.11M Samlet Udbud 994,109,792.0 994,109,792.0 994,109,792.0

Den nuværende markedsværdi på CRAWJU er $ 804.82K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CRAWJU er 994.11M, med et samlet udbud på 994109792.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 804.82K.