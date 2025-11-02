Convergence (CONV) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.251715$ 0.251715 $ 0.251715 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.23% Prisændring (7D) -2.04% Prisændring (7D) -2.04%

Convergence (CONV) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har CONV handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CONVs højeste pris nogensinde er $ 0.251715, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CONV har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.23% i løbet af 24 timer og -2.04% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Convergence (CONV) Markedsinformation

Markedsværdi $ 14.42K$ 14.42K $ 14.42K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 36.68K$ 36.68K $ 36.68K Cirkulationsforsyning 3.93B 3.93B 3.93B Samlet Udbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Convergence er $ 14.42K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CONV er 3.93B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 36.68K.