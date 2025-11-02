Concilium (CONCILIUM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 2.94 24H høj $ 3.07 All Time High $ 5.57 Laveste pris $ 1.16 Prisændring (1H) +0.14% Prisændring (1D) -1.74% Prisændring (7D) -17.18%

Concilium (CONCILIUM) realtidsprisen er $3. I løbet af de sidste 24 timer har CONCILIUM handlet mellem et lavpunkt på $ 2.94 og et højdepunkt på $ 3.07, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CONCILIUMs højeste pris nogensinde er $ 5.57, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.16.

Når det gælder kortsigtet performance, CONCILIUM har ændret sig med +0.14% i løbet af den sidste time, -1.74% i løbet af 24 timer og -17.18% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Concilium (CONCILIUM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 14.61M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 14.98M Cirkulationsforsyning 4.88M Samlet Udbud 4,999,999.999999373

Den nuværende markedsværdi på Concilium er $ 14.61M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CONCILIUM er 4.88M, med et samlet udbud på 4999999.999999373. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 14.98M.