COMFY (DCP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000959 $ 0.00000959 $ 0.00000959 24H lav $ 0.0000098 $ 0.0000098 $ 0.0000098 24H høj 24H lav $ 0.00000959$ 0.00000959 $ 0.00000959 24H høj $ 0.0000098$ 0.0000098 $ 0.0000098 All Time High $ 0.0000985$ 0.0000985 $ 0.0000985 Laveste pris $ 0.00000729$ 0.00000729 $ 0.00000729 Prisændring (1H) +0.57% Prisændring (1D) -1.00% Prisændring (7D) -37.95% Prisændring (7D) -37.95%

COMFY (DCP) realtidsprisen er $0.0000097. I løbet af de sidste 24 timer har DCP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000959 og et højdepunkt på $ 0.0000098, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DCPs højeste pris nogensinde er $ 0.0000985, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000729.

Når det gælder kortsigtet performance, DCP har ændret sig med +0.57% i løbet af den sidste time, -1.00% i løbet af 24 timer og -37.95% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

COMFY (DCP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.70K$ 9.70K $ 9.70K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.70K$ 9.70K $ 9.70K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på COMFY er $ 9.70K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DCP er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.70K.