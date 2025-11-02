COLORS (COLORS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj Prisændring (1H) +0.39% Prisændring (1D) +6.53% Prisændring (7D) -4.02%

COLORS (COLORS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har COLORS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. COLORSs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, COLORS har ændret sig med +0.39% i løbet af den sidste time, +6.53% i løbet af 24 timer og -4.02% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

COLORS (COLORS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 124.70K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 124.70K Cirkulationsforsyning 998.34M Samlet Udbud 998,341,633.541354

Den nuværende markedsværdi på COLORS er $ 124.70K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af COLORS er 998.34M, med et samlet udbud på 998341633.541354. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 124.70K.