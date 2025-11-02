ColdPL (COLDPL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00031488 $ 0.00031488 $ 0.00031488 24H lav $ 0.00031493 $ 0.00031493 $ 0.00031493 24H høj 24H lav $ 0.00031488$ 0.00031488 $ 0.00031488 24H høj $ 0.00031493$ 0.00031493 $ 0.00031493 All Time High $ 0.0021093$ 0.0021093 $ 0.0021093 Laveste pris $ 0.00001194$ 0.00001194 $ 0.00001194 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) +0.00% Prisændring (7D) -1.45% Prisændring (7D) -1.45%

ColdPL (COLDPL) realtidsprisen er $0.00031491. I løbet af de sidste 24 timer har COLDPL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00031488 og et højdepunkt på $ 0.00031493, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. COLDPLs højeste pris nogensinde er $ 0.0021093, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001194.

Når det gælder kortsigtet performance, COLDPL har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, +0.00% i løbet af 24 timer og -1.45% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ColdPL (COLDPL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 314.91K$ 314.91K $ 314.91K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 314.91K$ 314.91K $ 314.91K Cirkulationsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Samlet Udbud 999,995,724.646193 999,995,724.646193 999,995,724.646193

Den nuværende markedsværdi på ColdPL er $ 314.91K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af COLDPL er 1000.00M, med et samlet udbud på 999995724.646193. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 314.91K.