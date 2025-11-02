Coin (COINS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00260472$ 0.00260472 $ 0.00260472 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.82% Prisændring (1D) -1.44% Prisændring (7D) -5.71% Prisændring (7D) -5.71%

Coin (COINS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har COINS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. COINSs højeste pris nogensinde er $ 0.00260472, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, COINS har ændret sig med -0.82% i løbet af den sidste time, -1.44% i løbet af 24 timer og -5.71% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Coin (COINS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 549.86K$ 549.86K $ 549.86K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 549.86K$ 549.86K $ 549.86K Cirkulationsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Samlet Udbud 999,999,380.700169 999,999,380.700169 999,999,380.700169

Den nuværende markedsværdi på Coin er $ 549.86K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af COINS er 1000.00M, med et samlet udbud på 999999380.700169. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 549.86K.