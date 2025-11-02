CodEase (CODON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0000487$ 0.0000487 $ 0.0000487 Laveste pris $ 0.00002447$ 0.00002447 $ 0.00002447 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -0.86% Prisændring (7D) -0.86%

CodEase (CODON) realtidsprisen er $0.00002677. I løbet af de sidste 24 timer har CODON handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CODONs højeste pris nogensinde er $ 0.0000487, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00002447.

Når det gælder kortsigtet performance, CODON har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -0.86% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CodEase (CODON) Markedsinformation

Markedsværdi $ 25.54K$ 25.54K $ 25.54K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 26.76K$ 26.76K $ 26.76K Cirkulationsforsyning 953.93M 953.93M 953.93M Samlet Udbud 999,798,810.0710582 999,798,810.0710582 999,798,810.0710582

Den nuværende markedsværdi på CodEase er $ 25.54K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CODON er 953.93M, med et samlet udbud på 999798810.0710582. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 26.76K.