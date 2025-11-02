Cod3x (CDX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0,070721 - $ 0,073485
24H lav $ 0,070721
24H høj $ 0,073485
All Time High $ 0,251359
Laveste pris $ 0,01749092
Prisændring (1H) -%0,62
Prisændring (1D) -%3,62
Prisændring (7D) +%9,29

Cod3x (CDX) realtidsprisen er $0,070718. I løbet af de sidste 24 timer har CDX handlet mellem et lavpunkt på $ 0,070721 og et højdepunkt på $ 0,073485, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CDXs højeste pris nogensinde er $ 0,251359, mens den laveste pris nogensinde er $ 0,01749092.

Når det gælder kortsigtet performance, CDX har ændret sig med -%0,62 i løbet af den sidste time, -%3,62 i løbet af 24 timer og +%9,29 i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Cod3x (CDX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3,49M
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 3,49M
Cirkulationsforsyning 49,08M
Samlet Udbud 49.076.466,76556558

Den nuværende markedsværdi på Cod3x er $ 3,49M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CDX er 49,08M, med et samlet udbud på 49076466.76556558. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3,49M.