Køb krypto
Den direkte CLU pris i dag er 0.00005569 USD. Følg med i realtid CLU til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CLU prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CLU

CLU Prisinfo

Hvad er CLU

CLU Officiel hjemmeside

CLU Tokenomics

CLU Prisprognose

CLU Pris (CLU)

1 CLU til USD direkte pris:

--
----
+0.70%1D
CLU (CLU) Live prisdiagram
CLU (CLU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00005493
24H lav
$ 0.00005609
24H høj

$ 0.00005493
$ 0.00005609
$ 0.00020879
$ 0.00005182
-0.34%

+0.81%

-5.52%

-5.52%

CLU (CLU) realtidsprisen er $0.00005569. I løbet af de sidste 24 timer har CLU handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00005493 og et højdepunkt på $ 0.00005609, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CLUs højeste pris nogensinde er $ 0.00020879, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005182.

Når det gælder kortsigtet performance, CLU har ændret sig med -0.34% i løbet af den sidste time, +0.81% i løbet af 24 timer og -5.52% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CLU (CLU) Markedsinformation

$ 55.20K
--
$ 55.20K
991.18M
991,178,886.0244287
Den nuværende markedsværdi på CLU er $ 55.20K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CLU er 991.18M, med et samlet udbud på 991178886.0244287. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 55.20K.

CLU (CLU) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af CLU til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af CLU til USD $ -0.0000390170.
I de sidste 60 dage var prisændringen af CLU til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af CLU til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.81%
30 dage$ -0.0000390170-70.06%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er CLU (CLU)

CLU is an art-driven memecoin that reflects actions and emotions through high-quality illustrations, GIFs, and funny short videos. The goal is to create a solid and entertaining IP. It is based on a disoriented character with a funny face.

The IP is divided into the following phases:

Illustrations that indicate an action or feeling of the character. GIFs: Focused on fun and virality, with a unique touch of drawings. Short videos to attract the masses on TikTok and Instagram.

In summary: A brand driven by minimalist art and a unique, disoriented character who just wants to have fun.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

CLU (CLU) Ressource

Officiel hjemmeside

CLU Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil CLU (CLU) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine CLU (CLU) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for CLU.

Tjek CLU prisprediktion nu!

CLU til lokale valutaer

CLU (CLU) Tokenomics

At forstå tokenomics for CLU (CLU) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CLU Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om CLU (CLU)

Hvor meget er CLU (CLU) værd i dag?
Den direkte CLU pris i USD er 0.00005569 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CLU til USD pris?
Den aktuelle pris på CLUtil USD er $ 0.00005569. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af CLU?
Markedsværdien for CLU er $ 55.20K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CLU?
Den cirkulerende forsyning af CLU er 991.18M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CLU?
CLU opnåede en ATH-pris på 0.00020879 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CLU?
CLU så en ATL-pris på 0.00005182 USD.
Hvad er handelsvolumen for CLU?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CLU er -- USD.
Bliver CLU højere i år?
CLU kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CLU prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
CLU (CLU) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

