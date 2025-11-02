CLU (CLU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00005493 - $ 0.00005609
24H lav: $ 0.00005493
24H høj: $ 0.00005609
All Time High: $ 0.00020879
Laveste pris: $ 0.00005182
Prisændring (1H): -0.34%
Prisændring (1D): +0.81%
Prisændring (7D): -5.52%

CLU (CLU) realtidsprisen er $0.00005569. I løbet af de sidste 24 timer har CLU handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00005493 og et højdepunkt på $ 0.00005609, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CLUs højeste pris nogensinde er $ 0.00020879, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005182.

Når det gælder kortsigtet performance, CLU har ændret sig med -0.34% i løbet af den sidste time, +0.81% i løbet af 24 timer og -5.52% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CLU (CLU) Markedsinformation

Markedsværdi: $ 55.20K
Volumen (24 timer): --
Fuldt udvandet markedsværdi: $ 55.20K
Cirkulationsforsyning: 991.18M
Samlet Udbud: 991,178,886.0244287

Den nuværende markedsværdi på CLU er $ 55.20K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CLU er 991.18M, med et samlet udbud på 991178886.0244287. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 55.20K.