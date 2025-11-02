CLONES (CLONES) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00472169$ 0.00472169 $ 0.00472169 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.57% Prisændring (1D) +0.45% Prisændring (7D) -21.60% Prisændring (7D) -21.60%

CLONES (CLONES) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har CLONES handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CLONESs højeste pris nogensinde er $ 0.00472169, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CLONES har ændret sig med -0.57% i løbet af den sidste time, +0.45% i løbet af 24 timer og -21.60% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CLONES (CLONES) Markedsinformation

Markedsværdi $ 231.40K$ 231.40K $ 231.40K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 237.33K$ 237.33K $ 237.33K Cirkulationsforsyning 975.00M 975.00M 975.00M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på CLONES er $ 231.40K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CLONES er 975.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 237.33K.