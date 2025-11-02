ChicagoCoin (CLT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00380316 $ 0.00380316 $ 0.00380316 24H lav $ 0.00384174 $ 0.00384174 $ 0.00384174 24H høj 24H lav $ 0.00380316$ 0.00380316 $ 0.00380316 24H høj $ 0.00384174$ 0.00384174 $ 0.00384174 All Time High $ 0.00507574$ 0.00507574 $ 0.00507574 Laveste pris $ 0.0021948$ 0.0021948 $ 0.0021948 Prisændring (1H) +0.72% Prisændring (1D) +0.55% Prisændring (7D) +0.58% Prisændring (7D) +0.58%

ChicagoCoin (CLT) realtidsprisen er $0.00384188. I løbet af de sidste 24 timer har CLT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00380316 og et højdepunkt på $ 0.00384174, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CLTs højeste pris nogensinde er $ 0.00507574, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0021948.

Når det gælder kortsigtet performance, CLT har ændret sig med +0.72% i løbet af den sidste time, +0.55% i løbet af 24 timer og +0.58% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ChicagoCoin (CLT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M Cirkulationsforsyning 600.00M 600.00M 600.00M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på ChicagoCoin er $ 2.31M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CLT er 600.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.84M.