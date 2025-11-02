Chi (気) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00002498 - $ 0.00002673
24H lav $ 0.00002498
24H høj $ 0.00002673
All Time High $ 0.00205066
Laveste pris $ 0.00002498
Prisændring (1H) +0.27%
Prisændring (1D) -4.90%
Prisændring (7D) -10.67%

Chi (気) realtidsprisen er $0.00002524. I løbet af de sidste 24 timer har 気 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00002498 og et højdepunkt på $ 0.00002673, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. 気s højeste pris nogensinde er $ 0.00205066, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00002498.

Når det gælder kortsigtet performance, 気 har ændret sig med +0.27% i løbet af den sidste time, -4.90% i løbet af 24 timer og -10.67% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Chi (気) Markedsinformation

Markedsværdi $ 25.24K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 25.24K
Cirkulationsforsyning 999.69M
Samlet Udbud 999,692,800.636865

Den nuværende markedsværdi på Chi er $ 25.24K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af 気 er 999.69M, med et samlet udbud på 999692800.636865. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 25.24K.