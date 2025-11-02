CheckDot (CDT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.058859 $ 0.058859 $ 0.058859 24H lav $ 0.061265 $ 0.061265 $ 0.061265 24H høj 24H lav $ 0.058859$ 0.058859 $ 0.058859 24H høj $ 0.061265$ 0.061265 $ 0.061265 All Time High $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 Laveste pris $ 0.00930431$ 0.00930431 $ 0.00930431 Prisændring (1H) +2.56% Prisændring (1D) +0.15% Prisændring (7D) -12.14% Prisændring (7D) -12.14%

CheckDot (CDT) realtidsprisen er $0.06045. I løbet af de sidste 24 timer har CDT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.058859 og et højdepunkt på $ 0.061265, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CDTs højeste pris nogensinde er $ 1.33, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00930431.

Når det gælder kortsigtet performance, CDT har ændret sig med +2.56% i løbet af den sidste time, +0.15% i løbet af 24 timer og -12.14% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CheckDot (CDT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 446.73K$ 446.73K $ 446.73K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 604.46K$ 604.46K $ 604.46K Cirkulationsforsyning 7.39M 7.39M 7.39M Samlet Udbud 9,999,250.0 9,999,250.0 9,999,250.0

Den nuværende markedsværdi på CheckDot er $ 446.73K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CDT er 7.39M, med et samlet udbud på 9999250.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 604.46K.