Chatrix (CRX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.03% Prisændring (1D) +1.91% Prisændring (7D) -26.45% Prisændring (7D) -26.45%

Chatrix (CRX) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har CRX handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CRXs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CRX har ændret sig med +0.03% i løbet af den sidste time, +1.91% i løbet af 24 timer og -26.45% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Chatrix (CRX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 28.35K$ 28.35K $ 28.35K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 32.72K$ 32.72K $ 32.72K Cirkulationsforsyning 758.68M 758.68M 758.68M Samlet Udbud 875,497,038.3371427 875,497,038.3371427 875,497,038.3371427

Den nuværende markedsværdi på Chatrix er $ 28.35K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CRX er 758.68M, med et samlet udbud på 875497038.3371427. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 32.72K.