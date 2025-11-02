Charged Particles (IONX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00109688 $ 0.00109688 $ 0.00109688 24H lav $ 0.00124875 $ 0.00124875 $ 0.00124875 24H høj 24H lav $ 0.00109688$ 0.00109688 $ 0.00109688 24H høj $ 0.00124875$ 0.00124875 $ 0.00124875 All Time High $ 2.75$ 2.75 $ 2.75 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -7.49% Prisændring (1D) -1.85% Prisændring (7D) +7.65% Prisændring (7D) +7.65%

Charged Particles (IONX) realtidsprisen er $0.00110361. I løbet af de sidste 24 timer har IONX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00109688 og et højdepunkt på $ 0.00124875, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. IONXs højeste pris nogensinde er $ 2.75, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, IONX har ændret sig med -7.49% i løbet af den sidste time, -1.85% i løbet af 24 timer og +7.65% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Charged Particles (IONX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 88.15K$ 88.15K $ 88.15K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 110.36K$ 110.36K $ 110.36K Cirkulationsforsyning 79.88M 79.88M 79.88M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Charged Particles er $ 88.15K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af IONX er 79.88M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 110.36K.