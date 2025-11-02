Cel AI (SN127) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 2.14 $ 2.14 $ 2.14 24H lav $ 2.49 $ 2.49 $ 2.49 24H høj 24H lav $ 2.14$ 2.14 $ 2.14 24H høj $ 2.49$ 2.49 $ 2.49 All Time High $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 Laveste pris $ 0.385811$ 0.385811 $ 0.385811 Prisændring (1H) -1.88% Prisændring (1D) -2.58% Prisændring (7D) +90.93% Prisændring (7D) +90.93%

Cel AI (SN127) realtidsprisen er $2.14. I løbet af de sidste 24 timer har SN127 handlet mellem et lavpunkt på $ 2.14 og et højdepunkt på $ 2.49, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SN127s højeste pris nogensinde er $ 3.29, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.385811.

Når det gælder kortsigtet performance, SN127 har ændret sig med -1.88% i løbet af den sidste time, -2.58% i løbet af 24 timer og +90.93% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Cel AI (SN127) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M Cirkulationsforsyning 1.24M 1.24M 1.24M Samlet Udbud 1,235,484.7183309 1,235,484.7183309 1,235,484.7183309

Den nuværende markedsværdi på Cel AI er $ 2.65M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SN127 er 1.24M, med et samlet udbud på 1235484.7183309. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.65M.