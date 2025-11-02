CATS (CATS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.67% Prisændring (1D) -0.57% Prisændring (7D) -24.17% Prisændring (7D) -24.17%

CATS (CATS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har CATS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CATSs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CATS har ændret sig med -0.67% i løbet af den sidste time, -0.57% i løbet af 24 timer og -24.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CATS (CATS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 423.69K$ 423.69K $ 423.69K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 423.69K$ 423.69K $ 423.69K Cirkulationsforsyning 600.00B 600.00B 600.00B Samlet Udbud 600,000,000,000.0 600,000,000,000.0 600,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på CATS er $ 423.69K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CATS er 600.00B, med et samlet udbud på 600000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 423.69K.