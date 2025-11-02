UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Captain Kuma pris i dag er 0.00687211 USD. Følg med i realtid KUMA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk KUMA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Captain Kuma pris i dag er 0.00687211 USD. Følg med i realtid KUMA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk KUMA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om KUMA

KUMA Prisinfo

Hvad er KUMA

KUMA Officiel hjemmeside

KUMA Tokenomics

KUMA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Captain Kuma Logo

Captain Kuma Pris (KUMA)

Ikke noteret

1 KUMA til USD direkte pris:

$0.00687211
$0.00687211$0.00687211
+1.10%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Captain Kuma (KUMA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:10:53 (UTC+8)

Captain Kuma (KUMA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00670565
$ 0.00670565$ 0.00670565
24H lav
$ 0.00704063
$ 0.00704063$ 0.00704063
24H høj

$ 0.00670565
$ 0.00670565$ 0.00670565

$ 0.00704063
$ 0.00704063$ 0.00704063

$ 0.01017393
$ 0.01017393$ 0.01017393

$ 0.0060112
$ 0.0060112$ 0.0060112

+0.53%

+1.19%

-1.55%

-1.55%

Captain Kuma (KUMA) realtidsprisen er $0.00687211. I løbet af de sidste 24 timer har KUMA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00670565 og et højdepunkt på $ 0.00704063, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KUMAs højeste pris nogensinde er $ 0.01017393, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0060112.

Når det gælder kortsigtet performance, KUMA har ændret sig med +0.53% i løbet af den sidste time, +1.19% i løbet af 24 timer og -1.55% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Captain Kuma (KUMA) Markedsinformation

$ 6.18M
$ 6.18M$ 6.18M

--
----

$ 6.18M
$ 6.18M$ 6.18M

899.99M
899.99M 899.99M

899,994,370.0469234
899,994,370.0469234 899,994,370.0469234

Den nuværende markedsværdi på Captain Kuma er $ 6.18M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KUMA er 899.99M, med et samlet udbud på 899994370.0469234. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.18M.

Captain Kuma (KUMA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Captain Kuma til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Captain Kuma til USD $ -0.0021864284.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Captain Kuma til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Captain Kuma til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+1.19%
30 dage$ -0.0021864284-31.81%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Captain Kuma (KUMA)

KUMA is Bythen’s first IP token, launched as part of the broader Betakkuma project. The initiative combines NFTs, token incentives, and AI-powered content generation tools designed for creators. Built around Betakkuma, a well-known Japanese meme character with over 750 million sticker downloads and 4 billion+ GIF views, the project brings together cultural IP and Web3 infrastructure to enable creative expression and on-chain participation through the Bythen platform.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Captain Kuma (KUMA) Ressource

Officiel hjemmeside

Captain Kuma Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Captain Kuma (KUMA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Captain Kuma (KUMA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Captain Kuma.

Tjek Captain Kuma prisprediktion nu!

KUMA til lokale valutaer

Captain Kuma (KUMA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Captain Kuma (KUMA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om KUMA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Captain Kuma (KUMA)

Hvor meget er Captain Kuma (KUMA) værd i dag?
Den direkte KUMA pris i USD er 0.00687211 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle KUMA til USD pris?
Den aktuelle pris på KUMAtil USD er $ 0.00687211. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Captain Kuma?
Markedsværdien for KUMA er $ 6.18M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af KUMA?
Den cirkulerende forsyning af KUMA er 899.99M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på KUMA?
KUMA opnåede en ATH-pris på 0.01017393 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på KUMA?
KUMA så en ATL-pris på 0.0060112 USD.
Hvad er handelsvolumen for KUMA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for KUMA er -- USD.
Bliver KUMA højere i år?
KUMA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se KUMA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:10:53 (UTC+8)

Captain Kuma (KUMA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,045.53
$110,045.53$110,045.53

-0.21%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,871.84
$3,871.84$3,871.84

-0.60%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02899
$0.02899$0.02899

-3.52%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.05
$186.05$186.05

-0.19%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,045.53
$110,045.53$110,045.53

-0.21%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,871.84
$3,871.84$3,871.84

-0.60%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.05
$186.05$186.05

-0.19%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.58
$73.58$73.58

+3.76%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.920
$19.920$19.920

+4.26%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07974
$0.07974$0.07974

+59.48%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000018
$0.000000000000000000000018$0.000000000000000000000018

+260.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000337
$0.000337$0.000337

+97.07%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004942
$0.00004942$0.00004942

+67.98%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004826
$0.0000000000004826$0.0000000000004826

+60.06%