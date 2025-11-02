Captain Kuma (KUMA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00670565 $ 0.00670565 $ 0.00670565 24H lav $ 0.00704063 $ 0.00704063 $ 0.00704063 24H høj 24H lav $ 0.00670565$ 0.00670565 $ 0.00670565 24H høj $ 0.00704063$ 0.00704063 $ 0.00704063 All Time High $ 0.01017393$ 0.01017393 $ 0.01017393 Laveste pris $ 0.0060112$ 0.0060112 $ 0.0060112 Prisændring (1H) +0.53% Prisændring (1D) +1.19% Prisændring (7D) -1.55% Prisændring (7D) -1.55%

Captain Kuma (KUMA) realtidsprisen er $0.00687211. I løbet af de sidste 24 timer har KUMA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00670565 og et højdepunkt på $ 0.00704063, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KUMAs højeste pris nogensinde er $ 0.01017393, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0060112.

Når det gælder kortsigtet performance, KUMA har ændret sig med +0.53% i løbet af den sidste time, +1.19% i løbet af 24 timer og -1.55% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Captain Kuma (KUMA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.18M$ 6.18M $ 6.18M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.18M$ 6.18M $ 6.18M Cirkulationsforsyning 899.99M 899.99M 899.99M Samlet Udbud 899,994,370.0469234 899,994,370.0469234 899,994,370.0469234

Den nuværende markedsværdi på Captain Kuma er $ 6.18M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KUMA er 899.99M, med et samlet udbud på 899994370.0469234. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.18M.