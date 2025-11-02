Capa (CAPA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00096784 - $ 0.00101704
24H lav $ 0.00096784
24H høj $ 0.00101704
All Time High $ 0.02191833
Laveste pris $ 0.00081283
Prisændring (1H) +0.21%
Prisændring (1D) +2.98%
Prisændring (7D) -20.04%

Capa (CAPA) realtidsprisen er $0.00100839. I løbet af de sidste 24 timer har CAPA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00096784 og et højdepunkt på $ 0.00101704, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CAPAs højeste pris nogensinde er $ 0.02191833, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00081283.

Når det gælder kortsigtet performance, CAPA har ændret sig med +0.21% i løbet af den sidste time, +2.98% i løbet af 24 timer og -20.04% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Capa (CAPA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 158.38K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 504.20K
Cirkulationsforsyning 157.06M
Samlet Udbud 500,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Capa er $ 158.38K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CAPA er 157.06M, med et samlet udbud på 500000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 504.20K.