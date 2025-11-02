UdvekslingDEX+
Den direkte Cap USD pris i dag er 1 USD. Følg med i realtid CUSD til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CUSD prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CUSD

CUSD Prisinfo

Hvad er CUSD

CUSD Whitepaper

CUSD Officiel hjemmeside

CUSD Tokenomics

CUSD Prisprognose

Cap USD Pris (CUSD)

1 CUSD til USD direkte pris:

$1
$1$1
0.00%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter.
Cap USD (CUSD) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:10:37 (UTC+8)

Cap USD (CUSD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.997839
$ 0.997839$ 0.997839
24H lav
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
24H høj

$ 0.997839
$ 0.997839$ 0.997839

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 0.947752
$ 0.947752$ 0.947752

+0.03%

+0.01%

-0.00%

-0.00%

Cap USD (CUSD) realtidsprisen er $1. I løbet af de sidste 24 timer har CUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.997839 og et højdepunkt på $ 1.005, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CUSDs højeste pris nogensinde er $ 1.17, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.947752.

Når det gælder kortsigtet performance, CUSD har ændret sig med +0.03% i løbet af den sidste time, +0.01% i løbet af 24 timer og -0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Cap USD (CUSD) Markedsinformation

$ 289.57M
$ 289.57M$ 289.57M

--
----

$ 289.57M
$ 289.57M$ 289.57M

289.51M
289.51M 289.51M

289,508,506.9032891
289,508,506.9032891 289,508,506.9032891

Den nuværende markedsværdi på Cap USD er $ 289.57M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CUSD er 289.51M, med et samlet udbud på 289508506.9032891. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 289.57M.

Cap USD (CUSD) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Cap USD til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Cap USD til USD $ +0.0004751000.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Cap USD til USD $ -0.0020106000.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Cap USD til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.01%
30 dage$ +0.0004751000+0.05%
60 dage$ -0.0020106000-0.20%
90 dage$ 0--

Hvad er Cap USD (CUSD)

Cap is a stablecoin protocol that provides credible financial guarantees via two products: the dollar-denominated cUSD and the yield-bearing stcUSD.

cUSD is a digital dollar issued on the Ethereum blockchain that can be used on any network. cUSD's reserve is backed by blue chip stablecoins such as USDC, USDT, pyUSD, BUIDL, and BENJI, i.e. issued by regulated institutions with transparent attestations. It is 1:1 redeemable for any of the available reserve assets.

stcUSD is a savings product issued by staking cUSD. Any cUSD holder has open access to stcUSD. Yield is generated via an autonomous layer of operators, who self-select in and out based on the current hurdle rate of the protocol. The risk of yield generation is covered, meaning users have full downside protection that is verifiable by code.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over.

Cap USD (CUSD) Ressource

Officiel hjemmeside

Cap USD Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Cap USD (CUSD) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Cap USD (CUSD) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Cap USD.

Tjek Cap USD prisprediktion nu!

CUSD til lokale valutaer

Cap USD (CUSD) Tokenomics

At forstå tokenomics for Cap USD (CUSD) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CUSD Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Cap USD (CUSD)

Hvor meget er Cap USD (CUSD) værd i dag?
Den direkte CUSD pris i USD er 1.0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CUSD til USD pris?
Den aktuelle pris på CUSDtil USD er $ 1.0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Cap USD?
Markedsværdien for CUSD er $ 289.57M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CUSD?
Den cirkulerende forsyning af CUSD er 289.51M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CUSD?
CUSD opnåede en ATH-pris på 1.17 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CUSD?
CUSD så en ATL-pris på 0.947752 USD.
Hvad er handelsvolumen for CUSD?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CUSD er -- USD.
Bliver CUSD højere i år?
CUSD kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CUSD prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Cap USD (CUSD) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

