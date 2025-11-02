Cap USD (CUSD) Prisoplysninger (USD)

Cap USD (CUSD) realtidsprisen er $1. I løbet af de sidste 24 timer har CUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.997839 og et højdepunkt på $ 1.005, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CUSDs højeste pris nogensinde er $ 1.17, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.947752.

Når det gælder kortsigtet performance, CUSD har ændret sig med +0.03% i løbet af den sidste time, +0.01% i løbet af 24 timer og -0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Cap USD (CUSD) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Cap USD er $ 289.57M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CUSD er 289.51M, med et samlet udbud på 289508506.9032891. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 289.57M.