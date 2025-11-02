CaoCao (CAOCAO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.067571 $ 0.067571 $ 0.067571 24H lav $ 0.106818 $ 0.106818 $ 0.106818 24H høj 24H lav $ 0.067571$ 0.067571 $ 0.067571 24H høj $ 0.106818$ 0.106818 $ 0.106818 All Time High $ 0.294909$ 0.294909 $ 0.294909 Laveste pris $ 0.063527$ 0.063527 $ 0.063527 Prisændring (1H) -2.43% Prisændring (1D) +24.60% Prisændring (7D) +18.07% Prisændring (7D) +18.07%

CaoCao (CAOCAO) realtidsprisen er $0.099011. I løbet af de sidste 24 timer har CAOCAO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.067571 og et højdepunkt på $ 0.106818, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CAOCAOs højeste pris nogensinde er $ 0.294909, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.063527.

Når det gælder kortsigtet performance, CAOCAO har ændret sig med -2.43% i løbet af den sidste time, +24.60% i løbet af 24 timer og +18.07% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CaoCao (CAOCAO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Cirkulationsforsyning 30.34M 30.34M 30.34M Samlet Udbud 30,340,861.80366874 30,340,861.80366874 30,340,861.80366874

Den nuværende markedsværdi på CaoCao er $ 3.00M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CAOCAO er 30.34M, med et samlet udbud på 30340861.80366874. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.00M.