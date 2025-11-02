UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte CaoCao pris i dag er 0.099011 USD. Følg med i realtid CAOCAO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CAOCAO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte CaoCao pris i dag er 0.099011 USD. Følg med i realtid CAOCAO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CAOCAO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CAOCAO

CAOCAO Prisinfo

Hvad er CAOCAO

CAOCAO Officiel hjemmeside

CAOCAO Tokenomics

CAOCAO Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

CaoCao Logo

CaoCao Pris (CAOCAO)

Ikke noteret

1 CAOCAO til USD direkte pris:

$0.098938
$0.098938$0.098938
+24.50%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
CaoCao (CAOCAO) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:10:30 (UTC+8)

CaoCao (CAOCAO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.067571
$ 0.067571$ 0.067571
24H lav
$ 0.106818
$ 0.106818$ 0.106818
24H høj

$ 0.067571
$ 0.067571$ 0.067571

$ 0.106818
$ 0.106818$ 0.106818

$ 0.294909
$ 0.294909$ 0.294909

$ 0.063527
$ 0.063527$ 0.063527

-2.43%

+24.60%

+18.07%

+18.07%

CaoCao (CAOCAO) realtidsprisen er $0.099011. I løbet af de sidste 24 timer har CAOCAO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.067571 og et højdepunkt på $ 0.106818, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CAOCAOs højeste pris nogensinde er $ 0.294909, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.063527.

Når det gælder kortsigtet performance, CAOCAO har ændret sig med -2.43% i løbet af den sidste time, +24.60% i løbet af 24 timer og +18.07% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CaoCao (CAOCAO) Markedsinformation

$ 3.00M
$ 3.00M$ 3.00M

--
----

$ 3.00M
$ 3.00M$ 3.00M

30.34M
30.34M 30.34M

30,340,861.80366874
30,340,861.80366874 30,340,861.80366874

Den nuværende markedsværdi på CaoCao er $ 3.00M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CAOCAO er 30.34M, med et samlet udbud på 30340861.80366874. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.00M.

CaoCao (CAOCAO) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af CaoCao til USD $ +0.0195501.
I de sidste 30 dage var prisændringen af CaoCao til USD $ -0.0232405153.
I de sidste 60 dage var prisændringen af CaoCao til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af CaoCao til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0195501+24.60%
30 dage$ -0.0232405153-23.47%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er CaoCao (CAOCAO)

A community-driven value token on BNB Smart Chain inspired by the legacy of Cao Cao and the Three Kingdoms era.

CaoCao (CAOCAO) is a value token deployed on the BNB Smart Chain and jointly issued by the “Three Kingdoms Community.” The project draws inspiration from the historical figure Cao Cao and the Wei Dynasty, symbolizing ambition, strategy, and legacy.

With a fixed supply of 50 million tokens and mechanisms such as liquidity provision, transaction fees, and token burns, CaoCao introduces a utility-focused ecosystem designed for long-term community growth. The token integrates cultural heritage with blockchain functionality, positioning itself as both a digital asset and a representation of collective vision.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

CaoCao (CAOCAO) Ressource

Officiel hjemmeside

CaoCao Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil CaoCao (CAOCAO) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine CaoCao (CAOCAO) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for CaoCao.

Tjek CaoCao prisprediktion nu!

CAOCAO til lokale valutaer

CaoCao (CAOCAO) Tokenomics

At forstå tokenomics for CaoCao (CAOCAO) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CAOCAO Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om CaoCao (CAOCAO)

Hvor meget er CaoCao (CAOCAO) værd i dag?
Den direkte CAOCAO pris i USD er 0.099011 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CAOCAO til USD pris?
Den aktuelle pris på CAOCAOtil USD er $ 0.099011. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af CaoCao?
Markedsværdien for CAOCAO er $ 3.00M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CAOCAO?
Den cirkulerende forsyning af CAOCAO er 30.34M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CAOCAO?
CAOCAO opnåede en ATH-pris på 0.294909 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CAOCAO?
CAOCAO så en ATL-pris på 0.063527 USD.
Hvad er handelsvolumen for CAOCAO?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CAOCAO er -- USD.
Bliver CAOCAO højere i år?
CAOCAO kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CAOCAO prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:10:30 (UTC+8)

CaoCao (CAOCAO) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,051.37
$110,051.37$110,051.37

-0.21%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,871.85
$3,871.85$3,871.85

-0.60%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02899
$0.02899$0.02899

-3.52%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.08
$186.08$186.08

-0.18%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,051.37
$110,051.37$110,051.37

-0.21%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,871.85
$3,871.85$3,871.85

-0.60%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.08
$186.08$186.08

-0.18%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.59
$73.59$73.59

+3.77%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.913
$19.913$19.913

+4.22%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07973
$0.07973$0.07973

+59.46%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000018
$0.000000000000000000000018$0.000000000000000000000018

+260.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000337
$0.000337$0.000337

+97.07%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004942
$0.00004942$0.00004942

+67.98%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004826
$0.0000000000004826$0.0000000000004826

+60.06%