Caliber (CAL50) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.283005 $ 0.283005 $ 0.283005 24H lav $ 0.287302 $ 0.287302 $ 0.287302 24H høj 24H lav $ 0.283005$ 0.283005 $ 0.283005 24H høj $ 0.287302$ 0.287302 $ 0.287302 All Time High $ 0.309508$ 0.309508 $ 0.309508 Laveste pris $ 0.155988$ 0.155988 $ 0.155988 Prisændring (1H) -0.14% Prisændring (1D) -0.18% Prisændring (7D) -1.28% Prisændring (7D) -1.28%

Caliber (CAL50) realtidsprisen er $0.283551. I løbet af de sidste 24 timer har CAL50 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.283005 og et højdepunkt på $ 0.287302, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CAL50s højeste pris nogensinde er $ 0.309508, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.155988.

Når det gælder kortsigtet performance, CAL50 har ændret sig med -0.14% i løbet af den sidste time, -0.18% i løbet af 24 timer og -1.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Caliber (CAL50) Markedsinformation

Markedsværdi $ 28.36M$ 28.36M $ 28.36M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 28.36M$ 28.36M $ 28.36M Cirkulationsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Caliber er $ 28.36M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CAL50 er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 28.36M.