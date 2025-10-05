CAIRE (CAIRE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00140604 $ 0.00140604 $ 0.00140604 24H lav $ 0.00144062 $ 0.00144062 $ 0.00144062 24H høj 24H lav $ 0.00140604$ 0.00140604 $ 0.00140604 24H høj $ 0.00144062$ 0.00144062 $ 0.00144062 All Time High $ 0.00675754$ 0.00675754 $ 0.00675754 Laveste pris $ 0.00136258$ 0.00136258 $ 0.00136258 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +1.64% Prisændring (7D) +4.04% Prisændring (7D) +4.04%

CAIRE (CAIRE) realtidsprisen er $0.00143295. I løbet af de sidste 24 timer har CAIRE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00140604 og et højdepunkt på $ 0.00144062, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CAIREs højeste pris nogensinde er $ 0.00675754, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00136258.

Når det gælder kortsigtet performance, CAIRE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +1.64% i løbet af 24 timer og +4.04% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CAIRE (CAIRE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 30.09K$ 30.09K $ 30.09K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 30.09K$ 30.09K $ 30.09K Cirkulationsforsyning 21.00M 21.00M 21.00M Samlet Udbud 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på CAIRE er $ 30.09K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CAIRE er 21.00M, med et samlet udbud på 21000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 30.09K.