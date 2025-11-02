Caesar (CAESAR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00980134 $ 0.00980134 $ 0.00980134 24H lav $ 0.01042854 $ 0.01042854 $ 0.01042854 24H høj 24H lav $ 0.00980134$ 0.00980134 $ 0.00980134 24H høj $ 0.01042854$ 0.01042854 $ 0.01042854 All Time High $ 0.02986281$ 0.02986281 $ 0.02986281 Laveste pris $ 0.00704573$ 0.00704573 $ 0.00704573 Prisændring (1H) +1.42% Prisændring (1D) +3.13% Prisændring (7D) -15.90% Prisændring (7D) -15.90%

Caesar (CAESAR) realtidsprisen er $0.0102108. I løbet af de sidste 24 timer har CAESAR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00980134 og et højdepunkt på $ 0.01042854, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CAESARs højeste pris nogensinde er $ 0.02986281, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00704573.

Når det gælder kortsigtet performance, CAESAR har ændret sig med +1.42% i løbet af den sidste time, +3.13% i løbet af 24 timer og -15.90% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Caesar (CAESAR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 10.10M$ 10.10M $ 10.10M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.10M$ 10.10M $ 10.10M Cirkulationsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Samlet Udbud 999,999,911.3761286 999,999,911.3761286 999,999,911.3761286

Den nuværende markedsværdi på Caesar er $ 10.10M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CAESAR er 1000.00M, med et samlet udbud på 999999911.3761286. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.10M.