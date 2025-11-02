UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Caesar pris i dag er 0.0102108 USD. Følg med i realtid CAESAR til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CAESAR prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Caesar pris i dag er 0.0102108 USD. Følg med i realtid CAESAR til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CAESAR prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CAESAR

CAESAR Prisinfo

Hvad er CAESAR

CAESAR Officiel hjemmeside

CAESAR Tokenomics

CAESAR Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Caesar Logo

Caesar Pris (CAESAR)

Ikke noteret

1 CAESAR til USD direkte pris:

$0.0102108
$0.0102108$0.0102108
+3.10%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Caesar (CAESAR) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:10:14 (UTC+8)

Caesar (CAESAR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00980134
$ 0.00980134$ 0.00980134
24H lav
$ 0.01042854
$ 0.01042854$ 0.01042854
24H høj

$ 0.00980134
$ 0.00980134$ 0.00980134

$ 0.01042854
$ 0.01042854$ 0.01042854

$ 0.02986281
$ 0.02986281$ 0.02986281

$ 0.00704573
$ 0.00704573$ 0.00704573

+1.42%

+3.13%

-15.90%

-15.90%

Caesar (CAESAR) realtidsprisen er $0.0102108. I løbet af de sidste 24 timer har CAESAR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00980134 og et højdepunkt på $ 0.01042854, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CAESARs højeste pris nogensinde er $ 0.02986281, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00704573.

Når det gælder kortsigtet performance, CAESAR har ændret sig med +1.42% i løbet af den sidste time, +3.13% i løbet af 24 timer og -15.90% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Caesar (CAESAR) Markedsinformation

$ 10.10M
$ 10.10M$ 10.10M

--
----

$ 10.10M
$ 10.10M$ 10.10M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,911.3761286
999,999,911.3761286 999,999,911.3761286

Den nuværende markedsværdi på Caesar er $ 10.10M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CAESAR er 1000.00M, med et samlet udbud på 999999911.3761286. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.10M.

Caesar (CAESAR) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Caesar til USD $ +0.00030988.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Caesar til USD $ -0.0035656675.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Caesar til USD $ -0.0042063513.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Caesar til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00030988+3.13%
30 dage$ -0.0035656675-34.92%
60 dage$ -0.0042063513-41.19%
90 dage$ 0--

Hvad er Caesar (CAESAR)

Caesar is the world's most trusted AI research platform, built for those tackling humanity's most challenging problems. Through novel verification architectures and citation-backed methodology, Caesar delivers accurate, reliable research at scale. Our platform serves professionals who require precision without compromise, accessible via user interface or developer API.

Founded by crypto-native engineer and Co-founder of Spark and Megapont, Mark McKenzie, Caesar emerged from the recognition that AI systems optimized for eloquence over accuracy produce polished guesses instead of verifiable truth. Caesar represents the convergence of crypto-native principles and rigorous AI engineering, delivering the reliability and transparency demanded by those who operate where the cost of error is unforgiving.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Caesar (CAESAR) Ressource

Officiel hjemmeside

Caesar Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Caesar (CAESAR) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Caesar (CAESAR) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Caesar.

Tjek Caesar prisprediktion nu!

CAESAR til lokale valutaer

Caesar (CAESAR) Tokenomics

At forstå tokenomics for Caesar (CAESAR) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CAESAR Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Caesar (CAESAR)

Hvor meget er Caesar (CAESAR) værd i dag?
Den direkte CAESAR pris i USD er 0.0102108 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CAESAR til USD pris?
Den aktuelle pris på CAESARtil USD er $ 0.0102108. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Caesar?
Markedsværdien for CAESAR er $ 10.10M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CAESAR?
Den cirkulerende forsyning af CAESAR er 1000.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CAESAR?
CAESAR opnåede en ATH-pris på 0.02986281 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CAESAR?
CAESAR så en ATL-pris på 0.00704573 USD.
Hvad er handelsvolumen for CAESAR?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CAESAR er -- USD.
Bliver CAESAR højere i år?
CAESAR kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CAESAR prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:10:14 (UTC+8)

Caesar (CAESAR) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,051.37
$110,051.37$110,051.37

-0.21%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,871.84
$3,871.84$3,871.84

-0.60%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02899
$0.02899$0.02899

-3.52%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.09
$186.09$186.09

-0.17%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,051.37
$110,051.37$110,051.37

-0.21%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,871.84
$3,871.84$3,871.84

-0.60%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.09
$186.09$186.09

-0.17%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.53
$73.53$73.53

+3.69%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.898
$19.898$19.898

+4.14%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07914
$0.07914$0.07914

+58.28%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000018
$0.000000000000000000000018$0.000000000000000000000018

+260.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000337
$0.000337$0.000337

+97.07%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004982
$0.00004982$0.00004982

+69.34%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004826
$0.0000000000004826$0.0000000000004826

+60.06%