CacheDrop (CACHE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -1.76% Prisændring (7D) -8.56% Prisændring (7D) -8.56%

CacheDrop (CACHE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har CACHE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CACHEs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CACHE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -1.76% i løbet af 24 timer og -8.56% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CacheDrop (CACHE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 28.40K$ 28.40K $ 28.40K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 28.40K$ 28.40K $ 28.40K Cirkulationsforsyning 999.88M 999.88M 999.88M Samlet Udbud 999,880,289.0938786 999,880,289.0938786 999,880,289.0938786

Den nuværende markedsværdi på CacheDrop er $ 28.40K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CACHE er 999.88M, med et samlet udbud på 999880289.0938786. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 28.40K.