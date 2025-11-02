BYUSD (BYUSD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.505096 24H høj $ 1.0 All Time High $ 1.5 Laveste pris $ 0.502942 Prisændring (1H) +0.02% Prisændring (1D) -0.02% Prisændring (7D) -0.01%

BYUSD (BYUSD) realtidsprisen er $0.999772. I løbet af de sidste 24 timer har BYUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.505096 og et højdepunkt på $ 1.0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BYUSDs højeste pris nogensinde er $ 1.5, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.502942.

Når det gælder kortsigtet performance, BYUSD har ændret sig med +0.02% i løbet af den sidste time, -0.02% i løbet af 24 timer og -0.01% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BYUSD (BYUSD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.41M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.41M Cirkulationsforsyning 11.48M Samlet Udbud 11,483,336.420254

Den nuværende markedsværdi på BYUSD er $ 11.41M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BYUSD er 11.48M, med et samlet udbud på 11483336.420254. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.41M.