Bware (INFRA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.082383 $ 0.082383 $ 0.082383 24H lav $ 0.082691 $ 0.082691 $ 0.082691 24H høj 24H lav $ 0.082383$ 0.082383 $ 0.082383 24H høj $ 0.082691$ 0.082691 $ 0.082691 All Time High $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 Laveste pris $ 0.079411$ 0.079411 $ 0.079411 Prisændring (1H) -0.31% Prisændring (1D) +0.02% Prisændring (7D) -5.71% Prisændring (7D) -5.71%

Bware (INFRA) realtidsprisen er $0.08242. I løbet af de sidste 24 timer har INFRA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.082383 og et højdepunkt på $ 0.082691, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. INFRAs højeste pris nogensinde er $ 2.45, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.079411.

Når det gælder kortsigtet performance, INFRA har ændret sig med -0.31% i løbet af den sidste time, +0.02% i løbet af 24 timer og -5.71% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bware (INFRA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 413.94K$ 413.94K $ 413.94K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.27M$ 8.27M $ 8.27M Cirkulationsforsyning 5.01M 5.01M 5.01M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Bware er $ 413.94K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af INFRA er 5.01M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.27M.