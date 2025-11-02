BVM (BVM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01151785 $ 0.01151785 $ 0.01151785 24H lav $ 0.01321003 $ 0.01321003 $ 0.01321003 24H høj 24H lav $ 0.01151785$ 0.01151785 $ 0.01151785 24H høj $ 0.01321003$ 0.01321003 $ 0.01321003 All Time High $ 6.94$ 6.94 $ 6.94 Laveste pris $ 0.0089956$ 0.0089956 $ 0.0089956 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -2.18% Prisændring (7D) -2.45% Prisændring (7D) -2.45%

BVM (BVM) realtidsprisen er $0.01161052. I løbet af de sidste 24 timer har BVM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01151785 og et højdepunkt på $ 0.01321003, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BVMs højeste pris nogensinde er $ 6.94, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0089956.

Når det gælder kortsigtet performance, BVM har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -2.18% i løbet af 24 timer og -2.45% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BVM (BVM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 288.16K$ 288.16K $ 288.16K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Cirkulationsforsyning 24.82M 24.82M 24.82M Samlet Udbud 99,741,589.87 99,741,589.87 99,741,589.87

Den nuværende markedsværdi på BVM er $ 288.16K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BVM er 24.82M, med et samlet udbud på 99741589.87. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.16M.