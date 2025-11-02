Buttcoin (BUTTCOIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02947911$ 0.02947911 $ 0.02947911 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.48% Prisændring (1D) -3.65% Prisændring (7D) -17.69% Prisændring (7D) -17.69%

Buttcoin (BUTTCOIN) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BUTTCOIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BUTTCOINs højeste pris nogensinde er $ 0.02947911, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BUTTCOIN har ændret sig med -0.48% i løbet af den sidste time, -3.65% i løbet af 24 timer og -17.69% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Buttcoin (BUTTCOIN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 772.76K$ 772.76K $ 772.76K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 772.76K$ 772.76K $ 772.76K Cirkulationsforsyning 998.78M 998.78M 998.78M Samlet Udbud 998,782,965.574635 998,782,965.574635 998,782,965.574635

Den nuværende markedsværdi på Buttcoin er $ 772.76K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BUTTCOIN er 998.78M, med et samlet udbud på 998782965.574635. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 772.76K.