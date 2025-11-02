Bubblebid (BBB) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00053058 $ 0.00053058 $ 0.00053058 24H lav $ 0.00053614 $ 0.00053614 $ 0.00053614 24H høj 24H lav $ 0.00053058$ 0.00053058 $ 0.00053058 24H høj $ 0.00053614$ 0.00053614 $ 0.00053614 All Time High $ 0.01369516$ 0.01369516 $ 0.01369516 Laveste pris $ 0.0004284$ 0.0004284 $ 0.0004284 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) +0.09% Prisændring (7D) -1.70% Prisændring (7D) -1.70%

Bubblebid (BBB) realtidsprisen er $0.00053382. I løbet af de sidste 24 timer har BBB handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00053058 og et højdepunkt på $ 0.00053614, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BBBs højeste pris nogensinde er $ 0.01369516, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0004284.

Når det gælder kortsigtet performance, BBB har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, +0.09% i løbet af 24 timer og -1.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bubblebid (BBB) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Cirkulationsforsyning 21.00M 21.00M 21.00M Samlet Udbud 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Bubblebid er $ 11.21K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BBB er 21.00M, med et samlet udbud på 21000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.21K.