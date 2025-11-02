bruv (BRUV) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00002058 $ 0.00002058 $ 0.00002058 24H lav $ 0.00002166 $ 0.00002166 $ 0.00002166 24H høj 24H lav $ 0.00002058$ 0.00002058 $ 0.00002058 24H høj $ 0.00002166$ 0.00002166 $ 0.00002166 All Time High $ 0.00438679$ 0.00438679 $ 0.00438679 Laveste pris $ 0.00002058$ 0.00002058 $ 0.00002058 Prisændring (1H) -0.31% Prisændring (1D) +2.19% Prisændring (7D) -8.99% Prisændring (7D) -8.99%

bruv (BRUV) realtidsprisen er $0.00002147. I løbet af de sidste 24 timer har BRUV handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00002058 og et højdepunkt på $ 0.00002166, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BRUVs højeste pris nogensinde er $ 0.00438679, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00002058.

Når det gælder kortsigtet performance, BRUV har ændret sig med -0.31% i løbet af den sidste time, +2.19% i løbet af 24 timer og -8.99% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

bruv (BRUV) Markedsinformation

Markedsværdi $ 21.46K$ 21.46K $ 21.46K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 21.46K$ 21.46K $ 21.46K Cirkulationsforsyning 999.28M 999.28M 999.28M Samlet Udbud 999,282,424.465648 999,282,424.465648 999,282,424.465648

Den nuværende markedsværdi på bruv er $ 21.46K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BRUV er 999.28M, med et samlet udbud på 999282424.465648. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 21.46K.