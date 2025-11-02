Bro (BRO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02086315$ 0.02086315 $ 0.02086315 Laveste pris $ 0.00000353$ 0.00000353 $ 0.00000353 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

Bro (BRO) realtidsprisen er $0.00000556. I løbet af de sidste 24 timer har BRO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BROs højeste pris nogensinde er $ 0.02086315, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000353.

Når det gælder kortsigtet performance, BRO har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bro (BRO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.56K$ 5.56K $ 5.56K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.56K$ 5.56K $ 5.56K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Bro er $ 5.56K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BRO er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.56K.