Brewski (BREWSKI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.00277218 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) +0.07% Prisændring (1D) -0.60% Prisændring (7D) -8.24%

Brewski (BREWSKI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BREWSKI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BREWSKIs højeste pris nogensinde er $ 0.00277218, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BREWSKI har ændret sig med +0.07% i løbet af den sidste time, -0.60% i løbet af 24 timer og -8.24% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Brewski (BREWSKI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 17.64K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 17.64K Cirkulationsforsyning 998.85M Samlet Udbud 998,851,496.025015

Den nuværende markedsværdi på Brewski er $ 17.64K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BREWSKI er 998.85M, med et samlet udbud på 998851496.025015. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 17.64K.