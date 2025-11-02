Breaking Bread (BRBR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00003014 $ 0.00003014 $ 0.00003014 24H lav $ 0.00003682 $ 0.00003682 $ 0.00003682 24H høj 24H lav $ 0.00003014$ 0.00003014 $ 0.00003014 24H høj $ 0.00003682$ 0.00003682 $ 0.00003682 All Time High $ 0.00035676$ 0.00035676 $ 0.00035676 Laveste pris $ 0.00003014$ 0.00003014 $ 0.00003014 Prisændring (1H) -4.61% Prisændring (1D) -17.64% Prisændring (7D) -59.97% Prisændring (7D) -59.97%

Breaking Bread (BRBR) realtidsprisen er $0.00003032. I løbet af de sidste 24 timer har BRBR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00003014 og et højdepunkt på $ 0.00003682, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BRBRs højeste pris nogensinde er $ 0.00035676, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00003014.

Når det gælder kortsigtet performance, BRBR har ændret sig med -4.61% i løbet af den sidste time, -17.64% i løbet af 24 timer og -59.97% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Breaking Bread (BRBR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 30.32K$ 30.32K $ 30.32K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 30.32K$ 30.32K $ 30.32K Cirkulationsforsyning 999.95M 999.95M 999.95M Samlet Udbud 999,953,274.114448 999,953,274.114448 999,953,274.114448

Den nuværende markedsværdi på Breaking Bread er $ 30.32K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BRBR er 999.95M, med et samlet udbud på 999953274.114448. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 30.32K.