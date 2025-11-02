UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Breaking Bread pris i dag er 0.00003032 USD. Følg med i realtid BRBR til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BRBR prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Breaking Bread pris i dag er 0.00003032 USD. Følg med i realtid BRBR til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BRBR prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BRBR

BRBR Prisinfo

Hvad er BRBR

BRBR Officiel hjemmeside

BRBR Tokenomics

BRBR Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Breaking Bread Logo

Breaking Bread Pris (BRBR)

Ikke noteret

1 BRBR til USD direkte pris:

--
----
-17.60%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Breaking Bread (BRBR) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:07:59 (UTC+8)

Breaking Bread (BRBR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00003014
$ 0.00003014$ 0.00003014
24H lav
$ 0.00003682
$ 0.00003682$ 0.00003682
24H høj

$ 0.00003014
$ 0.00003014$ 0.00003014

$ 0.00003682
$ 0.00003682$ 0.00003682

$ 0.00035676
$ 0.00035676$ 0.00035676

$ 0.00003014
$ 0.00003014$ 0.00003014

-4.61%

-17.64%

-59.97%

-59.97%

Breaking Bread (BRBR) realtidsprisen er $0.00003032. I løbet af de sidste 24 timer har BRBR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00003014 og et højdepunkt på $ 0.00003682, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BRBRs højeste pris nogensinde er $ 0.00035676, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00003014.

Når det gælder kortsigtet performance, BRBR har ændret sig med -4.61% i løbet af den sidste time, -17.64% i løbet af 24 timer og -59.97% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Breaking Bread (BRBR) Markedsinformation

$ 30.32K
$ 30.32K$ 30.32K

--
----

$ 30.32K
$ 30.32K$ 30.32K

999.95M
999.95M 999.95M

999,953,274.114448
999,953,274.114448 999,953,274.114448

Den nuværende markedsværdi på Breaking Bread er $ 30.32K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BRBR er 999.95M, med et samlet udbud på 999953274.114448. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 30.32K.

Breaking Bread (BRBR) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Breaking Bread til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Breaking Bread til USD $ -0.0000254727.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Breaking Bread til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Breaking Bread til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-17.64%
30 dage$ -0.0000254727-84.01%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Breaking Bread (BRBR)

Breaking Bread is a pioneer in Solana meme token designed around a simple and transparent rewards system. With 0% tax on trades, every holder benefits directly from activity without hidden costs or penalties. The token automatically redistributes 100% of creator rewards from Pump.fun back to the community, ensuring fair participation for all holders. The project emphasizes consistency, trust, and community engagement, framing daily “breaking of bread” rewards as both a symbolic ritual and a practical way to sustain value for those who participate.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Breaking Bread (BRBR) Ressource

Officiel hjemmeside

Breaking Bread Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Breaking Bread (BRBR) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Breaking Bread (BRBR) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Breaking Bread.

Tjek Breaking Bread prisprediktion nu!

BRBR til lokale valutaer

Breaking Bread (BRBR) Tokenomics

At forstå tokenomics for Breaking Bread (BRBR) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BRBR Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Breaking Bread (BRBR)

Hvor meget er Breaking Bread (BRBR) værd i dag?
Den direkte BRBR pris i USD er 0.00003032 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BRBR til USD pris?
Den aktuelle pris på BRBRtil USD er $ 0.00003032. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Breaking Bread?
Markedsværdien for BRBR er $ 30.32K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BRBR?
Den cirkulerende forsyning af BRBR er 999.95M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BRBR?
BRBR opnåede en ATH-pris på 0.00035676 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BRBR?
BRBR så en ATL-pris på 0.00003014 USD.
Hvad er handelsvolumen for BRBR?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BRBR er -- USD.
Bliver BRBR højere i år?
BRBR kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BRBR prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:07:59 (UTC+8)

Breaking Bread (BRBR) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,030.11
$110,030.11$110,030.11

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,872.40
$3,872.40$3,872.40

-0.59%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02907
$0.02907$0.02907

-3.26%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.06
$186.06$186.06

-0.19%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,030.11
$110,030.11$110,030.11

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,872.40
$3,872.40$3,872.40

-0.59%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.06
$186.06$186.06

-0.19%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.32
$73.32$73.32

+3.39%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.949
$19.949$19.949

+4.41%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07796
$0.07796$0.07796

+55.92%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+300.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000342
$0.000342$0.000342

+100.00%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005048
$0.00005048$0.00005048

+71.58%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004823
$0.0000000000004823$0.0000000000004823

+59.96%