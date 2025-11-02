BRACKY (BRACKY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00017994 $ 0.00020049 24H lav $ 0.00017994 24H høj $ 0.00020049 All Time High $ 0.00026462 Laveste pris $ 0.00007075 Prisændring (1H) +0.37% Prisændring (1D) +7.89% Prisændring (7D) -14.15%

BRACKY (BRACKY) realtidsprisen er $0.00020028. I løbet af de sidste 24 timer har BRACKY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00017994 og et højdepunkt på $ 0.00020049, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BRACKYs højeste pris nogensinde er $ 0.00026462, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00007075.

Når det gælder kortsigtet performance, BRACKY har ændret sig med +0.37% i løbet af den sidste time, +7.89% i løbet af 24 timer og -14.15% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BRACKY (BRACKY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 17.74M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 19.75M Cirkulationsforsyning 88.60B Samlet Udbud 98,606,373,288.71667

Den nuværende markedsværdi på BRACKY er $ 17.74M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BRACKY er 88.60B, med et samlet udbud på 98606373288.71667. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 19.75M.