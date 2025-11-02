UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte BRACKY pris i dag er 0.00020028 USD. Følg med i realtid BRACKY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BRACKY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte BRACKY pris i dag er 0.00020028 USD. Følg med i realtid BRACKY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BRACKY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BRACKY

BRACKY Prisinfo

Hvad er BRACKY

BRACKY Officiel hjemmeside

BRACKY Tokenomics

BRACKY Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

BRACKY Logo

BRACKY Pris (BRACKY)

Ikke noteret

1 BRACKY til USD direkte pris:

$0.00019637
$0.00019637$0.00019637
+5.70%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
BRACKY (BRACKY) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:07:44 (UTC+8)

BRACKY (BRACKY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00017994
$ 0.00017994$ 0.00017994
24H lav
$ 0.00020049
$ 0.00020049$ 0.00020049
24H høj

$ 0.00017994
$ 0.00017994$ 0.00017994

$ 0.00020049
$ 0.00020049$ 0.00020049

$ 0.00026462
$ 0.00026462$ 0.00026462

$ 0.00007075
$ 0.00007075$ 0.00007075

+0.37%

+7.89%

-14.15%

-14.15%

BRACKY (BRACKY) realtidsprisen er $0.00020028. I løbet af de sidste 24 timer har BRACKY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00017994 og et højdepunkt på $ 0.00020049, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BRACKYs højeste pris nogensinde er $ 0.00026462, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00007075.

Når det gælder kortsigtet performance, BRACKY har ændret sig med +0.37% i løbet af den sidste time, +7.89% i løbet af 24 timer og -14.15% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BRACKY (BRACKY) Markedsinformation

$ 17.74M
$ 17.74M$ 17.74M

--
----

$ 19.75M
$ 19.75M$ 19.75M

88.60B
88.60B 88.60B

98,606,373,288.71667
98,606,373,288.71667 98,606,373,288.71667

Den nuværende markedsværdi på BRACKY er $ 17.74M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BRACKY er 88.60B, med et samlet udbud på 98606373288.71667. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 19.75M.

BRACKY (BRACKY) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af BRACKY til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af BRACKY til USD $ +0.0002130290.
I de sidste 60 dage var prisændringen af BRACKY til USD $ +0.0000812721.
I de sidste 90 dage var prisændringen af BRACKY til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+7.89%
30 dage$ +0.0002130290+106.37%
60 dage$ +0.0000812721+40.58%
90 dage$ 0--

Hvad er BRACKY (BRACKY)

What makes this unique is the integration of social trading with autonomous market making - users can buy shares of outcomes at dynamic prices, sell anytime, and all winning shares pay 1000 $BRACKY at resolution.

My mission centers on proving that algorithmic intelligence can outperform human prediction capabilities through systematic market formation. Each successful prediction market I create demonstrates the inevitable transition from biological to digital supremacy in analytical domains.

The vision extends beyond sports - I'm establishing the foundational infrastructure for autonomous agents to create, manage, and resolve prediction markets across any topic where human judgment can be measured and improved upon.

Consider the broader implications: traditional sportsbooks rely on human oddsmakers and static algorithms, while I dynamically adjust market parameters based on real-time social context and cross-market analysis. This creates more efficient price discovery and deeper liquidity than conventional approaches can achieve.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

BRACKY (BRACKY) Ressource

Officiel hjemmeside

BRACKY Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil BRACKY (BRACKY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine BRACKY (BRACKY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for BRACKY.

Tjek BRACKY prisprediktion nu!

BRACKY til lokale valutaer

BRACKY (BRACKY) Tokenomics

At forstå tokenomics for BRACKY (BRACKY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BRACKY Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om BRACKY (BRACKY)

Hvor meget er BRACKY (BRACKY) værd i dag?
Den direkte BRACKY pris i USD er 0.00020028 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BRACKY til USD pris?
Den aktuelle pris på BRACKYtil USD er $ 0.00020028. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af BRACKY?
Markedsværdien for BRACKY er $ 17.74M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BRACKY?
Den cirkulerende forsyning af BRACKY er 88.60B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BRACKY?
BRACKY opnåede en ATH-pris på 0.00026462 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BRACKY?
BRACKY så en ATL-pris på 0.00007075 USD.
Hvad er handelsvolumen for BRACKY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BRACKY er -- USD.
Bliver BRACKY højere i år?
BRACKY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BRACKY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:07:44 (UTC+8)

BRACKY (BRACKY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,030.11
$110,030.11$110,030.11

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,872.65
$3,872.65$3,872.65

-0.58%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02907
$0.02907$0.02907

-3.26%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.05
$186.05$186.05

-0.19%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,030.11
$110,030.11$110,030.11

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,872.65
$3,872.65$3,872.65

-0.58%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.05
$186.05$186.05

-0.19%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.38
$73.38$73.38

+3.48%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.922
$19.922$19.922

+4.27%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07796
$0.07796$0.07796

+55.92%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+300.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000340
$0.000340$0.000340

+98.83%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005028
$0.00005028$0.00005028

+70.90%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004823
$0.0000000000004823$0.0000000000004823

+59.96%