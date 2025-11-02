BORNE (BORNE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.01232313 24H høj $ 0.01252763 All Time High $ 0.04767635 Laveste pris $ 0.00765551 Prisændring (1H) +0.32% Prisændring (1D) +1.39% Prisændring (7D) +0.49%

BORNE (BORNE) realtidsprisen er $0.0125095. I løbet af de sidste 24 timer har BORNE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01232313 og et højdepunkt på $ 0.01252763, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BORNEs højeste pris nogensinde er $ 0.04767635, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00765551.

Når det gælder kortsigtet performance, BORNE har ændret sig med +0.32% i løbet af den sidste time, +1.39% i løbet af 24 timer og +0.49% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BORNE (BORNE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 326.59K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.16M Cirkulationsforsyning 26.11M Samlet Udbud 172,318,316.53

Den nuværende markedsværdi på BORNE er $ 326.59K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BORNE er 26.11M, med et samlet udbud på 172318316.53. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.16M.