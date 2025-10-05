boris (BORIS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00108161$ 0.00108161 $ 0.00108161 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.36% Prisændring (1D) -2.30% Prisændring (7D) +24.63% Prisændring (7D) +24.63%

boris (BORIS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BORIS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BORISs højeste pris nogensinde er $ 0.00108161, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BORIS har ændret sig med -0.36% i løbet af den sidste time, -2.30% i løbet af 24 timer og +24.63% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

boris (BORIS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 32.91K$ 32.91K $ 32.91K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 32.91K$ 32.91K $ 32.91K Cirkulationsforsyning 999.90M 999.90M 999.90M Samlet Udbud 999,895,217.655314 999,895,217.655314 999,895,217.655314

Den nuværende markedsværdi på boris er $ 32.91K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BORIS er 999.90M, med et samlet udbud på 999895217.655314. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 32.91K.