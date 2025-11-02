Boopa (BOOPA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00005492 24H lav $ 0.00006022 24H høj All Time High $ 0.01075817 Laveste pris $ 0.00005188 Prisændring (1H) -3.13% Prisændring (1D) -7.28% Prisændring (7D) -33.74%

Boopa (BOOPA) realtidsprisen er $0.00005504. I løbet af de sidste 24 timer har BOOPA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00005492 og et højdepunkt på $ 0.00006022, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BOOPAs højeste pris nogensinde er $ 0.01075817, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005188.

Når det gælder kortsigtet performance, BOOPA har ændret sig med -3.13% i løbet af den sidste time, -7.28% i løbet af 24 timer og -33.74% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Boopa (BOOPA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 54.99K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 54.99K Cirkulationsforsyning 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Boopa er $ 54.99K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BOOPA er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 54.99K.