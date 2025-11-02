UdvekslingDEX+
Den direkte Bonk Computer Token pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid BCT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BCT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Bonk Computer Token pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid BCT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BCT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BCT

BCT Prisinfo

Hvad er BCT

BCT Officiel hjemmeside

BCT Tokenomics

BCT Prisprognose

Bonk Computer Token Logo

Bonk Computer Token Pris (BCT)

Ikke noteret

1 BCT til USD direkte pris:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Bonk Computer Token (BCT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:44:12 (UTC+8)

Bonk Computer Token (BCT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.78%

-0.03%

-3.67%

-3.67%

Bonk Computer Token (BCT) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BCT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BCTs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BCT har ændret sig med +0.78% i løbet af den sidste time, -0.03% i løbet af 24 timer og -3.67% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bonk Computer Token (BCT) Markedsinformation

$ 10.00K
$ 10.00K$ 10.00K

--
----

$ 10.00K
$ 10.00K$ 10.00K

999.98M
999.98M 999.98M

999,976,673.570317
999,976,673.570317 999,976,673.570317

Den nuværende markedsværdi på Bonk Computer Token er $ 10.00K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BCT er 999.98M, med et samlet udbud på 999976673.570317. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.00K.

Bonk Computer Token (BCT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Bonk Computer Token til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Bonk Computer Token til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Bonk Computer Token til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Bonk Computer Token til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.03%
30 dage$ 0-34.80%
60 dage$ 0-72.44%
90 dage$ 0--

Hvad er Bonk Computer Token (BCT)

Bonk Computer is a browser-native community application built on Solana that provides access to secure, token-gated virtual machines. Using $BCT, and in some cases $BONK or $SOL, users can launch decentralized compute environments without creating accounts, access is granted through wallet holdings. The platform includes persistent storage, shared VM sessions, and real-time collaboration tools. Designed to operate without centralized infrastructure, Bonk Computer is built and maintained by its own community. The platform continues to expand through community development and open-source contributions.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Bonk Computer Token (BCT) Ressource

Officiel hjemmeside

Bonk Computer Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Bonk Computer Token (BCT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Bonk Computer Token (BCT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Bonk Computer Token.

Tjek Bonk Computer Token prisprediktion nu!

BCT til lokale valutaer

Bonk Computer Token (BCT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Bonk Computer Token (BCT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BCT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Bonk Computer Token (BCT)

Hvor meget er Bonk Computer Token (BCT) værd i dag?
Den direkte BCT pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BCT til USD pris?
Den aktuelle pris på BCTtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Bonk Computer Token?
Markedsværdien for BCT er $ 10.00K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BCT?
Den cirkulerende forsyning af BCT er 999.98M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BCT?
BCT opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BCT?
BCT så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for BCT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BCT er -- USD.
Bliver BCT højere i år?
BCT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BCT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

