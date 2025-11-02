BONGO CAT (BONGO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.142768 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) +0.72% Prisændring (1D) +0.59% Prisændring (7D) -1.35%

BONGO CAT (BONGO) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BONGO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BONGOs højeste pris nogensinde er $ 0.142768, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BONGO har ændret sig med +0.72% i løbet af den sidste time, +0.59% i løbet af 24 timer og -1.35% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BONGO CAT (BONGO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 114.78K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 114.78K Cirkulationsforsyning 999.68M Samlet Udbud 999,683,979.4223264

Den nuværende markedsværdi på BONGO CAT er $ 114.78K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BONGO er 999.68M, med et samlet udbud på 999683979.4223264. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 114.78K.