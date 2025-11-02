BOMET (BOMET) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00193848$ 0.00193848 $ 0.00193848 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.03% Prisændring (1D) -5.18% Prisændring (7D) -42.42% Prisændring (7D) -42.42%

BOMET (BOMET) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BOMET handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BOMETs højeste pris nogensinde er $ 0.00193848, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BOMET har ændret sig med -0.03% i løbet af den sidste time, -5.18% i løbet af 24 timer og -42.42% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BOMET (BOMET) Markedsinformation

Markedsværdi $ 467.22K$ 467.22K $ 467.22K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 467.22K$ 467.22K $ 467.22K Cirkulationsforsyning 600.00M 600.00M 600.00M Samlet Udbud 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på BOMET er $ 467.22K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BOMET er 600.00M, med et samlet udbud på 600000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 467.22K.