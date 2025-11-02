BNBGUY (BNBGUY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001818 $ 0.00001818 $ 0.00001818 24H lav $ 0.00002009 $ 0.00002009 $ 0.00002009 24H høj 24H lav $ 0.00001818$ 0.00001818 $ 0.00001818 24H høj $ 0.00002009$ 0.00002009 $ 0.00002009 All Time High $ 0.0003229$ 0.0003229 $ 0.0003229 Laveste pris $ 0.00001611$ 0.00001611 $ 0.00001611 Prisændring (1H) -0.48% Prisændring (1D) +8.49% Prisændring (7D) -3.43% Prisændring (7D) -3.43%

BNBGUY (BNBGUY) realtidsprisen er $0.00001973. I løbet af de sidste 24 timer har BNBGUY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001818 og et højdepunkt på $ 0.00002009, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BNBGUYs højeste pris nogensinde er $ 0.0003229, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001611.

Når det gælder kortsigtet performance, BNBGUY har ændret sig med -0.48% i løbet af den sidste time, +8.49% i løbet af 24 timer og -3.43% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BNBGUY (BNBGUY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 18.88K$ 18.88K $ 18.88K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 18.88K$ 18.88K $ 18.88K Cirkulationsforsyning 953.10M 953.10M 953.10M Samlet Udbud 953,096,958.0 953,096,958.0 953,096,958.0

Den nuværende markedsværdi på BNBGUY er $ 18.88K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BNBGUY er 953.10M, med et samlet udbud på 953096958.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 18.88K.