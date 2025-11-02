BLOXWAP (BLOXWAP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00090633 - $ 0.00180149
24H lav $ 0.00090633
24H høj $ 0.00180149
All Time High $ 0.00230684
Laveste pris $ 0.00033361
Prisændring (1H) -0.18%
Prisændring (1D) +43.29%
Prisændring (7D) +28.70%

BLOXWAP (BLOXWAP) realtidsprisen er $0.00133741. I løbet af de sidste 24 timer har BLOXWAP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00090633 og et højdepunkt på $ 0.00180149, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BLOXWAPs højeste pris nogensinde er $ 0.00230684, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00033361.

Når det gælder kortsigtet performance, BLOXWAP har ændret sig med -0.18% i løbet af den sidste time, +43.29% i løbet af 24 timer og +28.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BLOXWAP (BLOXWAP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.34M
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.34M
Cirkulationsforsyning 999.94M
Samlet Udbud 999,937,064.405382

Den nuværende markedsværdi på BLOXWAP er $ 1.34M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BLOXWAP er 999.94M, med et samlet udbud på 999937064.405382. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.34M.