Den direkte BLOXWAP pris i dag er 0.00133741 USD. Følg med i realtid BLOXWAP til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BLOXWAP prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BLOXWAP

BLOXWAP Prisinfo

Hvad er BLOXWAP

BLOXWAP Officiel hjemmeside

BLOXWAP Tokenomics

BLOXWAP Prisprognose

BLOXWAP Logo

BLOXWAP Pris (BLOXWAP)

Ikke noteret

1 BLOXWAP til USD direkte pris:

$0.00133845
+44.10%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
BLOXWAP (BLOXWAP) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:05:09 (UTC+8)

BLOXWAP (BLOXWAP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00090633
24H lav
$ 0.00180149
24H høj

$ 0.00090633
$ 0.00180149
$ 0.00230684
$ 0.00033361
-0.18%

+43.29%

+28.70%

+28.70%

BLOXWAP (BLOXWAP) realtidsprisen er $0.00133741. I løbet af de sidste 24 timer har BLOXWAP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00090633 og et højdepunkt på $ 0.00180149, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BLOXWAPs højeste pris nogensinde er $ 0.00230684, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00033361.

Når det gælder kortsigtet performance, BLOXWAP har ændret sig med -0.18% i løbet af den sidste time, +43.29% i løbet af 24 timer og +28.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BLOXWAP (BLOXWAP) Markedsinformation

$ 1.34M
--
$ 1.34M
999.94M
999,937,064.405382
Den nuværende markedsværdi på BLOXWAP er $ 1.34M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BLOXWAP er 999.94M, med et samlet udbud på 999937064.405382. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.34M.

BLOXWAP (BLOXWAP) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af BLOXWAP til USD $ +0.00040407.
I de sidste 30 dage var prisændringen af BLOXWAP til USD $ +0.0005762737.
I de sidste 60 dage var prisændringen af BLOXWAP til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af BLOXWAP til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00040407+43.29%
30 dage$ +0.0005762737+43.09%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er BLOXWAP (BLOXWAP)

Bloxwap is a gamified DeFi protocol that converts real-time crypto markets into a “tap-to-play” prediction experience. Instead of using order books or decentralized exchange UIs, users deposit stablecoins and make $1 directional predictions (knock-in barrier options) on price movement with simple taps. ￼

Key mechanics: • PvP (Player vs Player): Users compete head-to-head by placing predictions; those whose predictions succeed split the pot for that time slice. ￼ • PvM (Player vs Market): Each tap is effectively a leveraged barrier option (e.g. up to 50×) that pays out if the price touches the barrier within the next second. ￼ • Under the hood: built on Solana, using Magicblock for ultra-fast block times, Pyth as a low-latency oracle (updates every ~10 ms), and integrates with Drift for perpetual/futures mechanics.
• Payouts and trading settle in stablecoins (USDC). ￼

Utility & purpose: • Low barrier to entry: anyone can participate by tapping, without needing to understand order books, charts, or complex UI. • Social / competitive appeal: users compete for high scores and directly trade with peers or the “market.” • Composability: leverage and barrier mechanics could enable extension into derivatives, structured products, or embedding into broader DeFi ecosystems.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

BLOXWAP (BLOXWAP) Ressource

Officiel hjemmeside

BLOXWAP Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil BLOXWAP (BLOXWAP) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine BLOXWAP (BLOXWAP) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for BLOXWAP.

Tjek BLOXWAP prisprediktion nu!

BLOXWAP til lokale valutaer

BLOXWAP (BLOXWAP) Tokenomics

At forstå tokenomics for BLOXWAP (BLOXWAP) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BLOXWAP Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om BLOXWAP (BLOXWAP)

Hvor meget er BLOXWAP (BLOXWAP) værd i dag?
Den direkte BLOXWAP pris i USD er 0.00133741 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BLOXWAP til USD pris?
Den aktuelle pris på BLOXWAPtil USD er $ 0.00133741. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af BLOXWAP?
Markedsværdien for BLOXWAP er $ 1.34M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BLOXWAP?
Den cirkulerende forsyning af BLOXWAP er 999.94M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BLOXWAP?
BLOXWAP opnåede en ATH-pris på 0.00230684 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BLOXWAP?
BLOXWAP så en ATL-pris på 0.00033361 USD.
Hvad er handelsvolumen for BLOXWAP?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BLOXWAP er -- USD.
Bliver BLOXWAP højere i år?
BLOXWAP kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BLOXWAP prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
BLOXWAP (BLOXWAP) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

