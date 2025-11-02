BlockTrader365 (BT365) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.03082129 $ 0.03082129 $ 0.03082129 24H lav $ 0.03148746 $ 0.03148746 $ 0.03148746 24H høj 24H lav $ 0.03082129$ 0.03082129 $ 0.03082129 24H høj $ 0.03148746$ 0.03148746 $ 0.03148746 All Time High $ 0.04230719$ 0.04230719 $ 0.04230719 Laveste pris $ 0.01739058$ 0.01739058 $ 0.01739058 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) +0.21% Prisændring (7D) +0.58% Prisændring (7D) +0.58%

BlockTrader365 (BT365) realtidsprisen er $0.03089123. I løbet af de sidste 24 timer har BT365 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.03082129 og et højdepunkt på $ 0.03148746, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BT365s højeste pris nogensinde er $ 0.04230719, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01739058.

Når det gælder kortsigtet performance, BT365 har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, +0.21% i løbet af 24 timer og +0.58% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BlockTrader365 (BT365) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Cirkulationsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på BlockTrader365 er $ 3.09M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BT365 er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.09M.