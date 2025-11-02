BlockMind (BMIND) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.19% Prisændring (1D) +0.30% Prisændring (7D) -3.42% Prisændring (7D) -3.42%

BlockMind (BMIND) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BMIND handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BMINDs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BMIND har ændret sig med +0.19% i løbet af den sidste time, +0.30% i løbet af 24 timer og -3.42% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BlockMind (BMIND) Markedsinformation

Markedsværdi $ 500.64K$ 500.64K $ 500.64K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 500.64K$ 500.64K $ 500.64K Cirkulationsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Samlet Udbud 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på BlockMind er $ 500.64K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BMIND er 100.00B, med et samlet udbud på 100000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 500.64K.