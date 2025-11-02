Blitz (BLTZ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -1.20% Prisændring (1D) -4.68% Prisændring (7D) -15.71%

Blitz (BLTZ) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BLTZ handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BLTZs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BLTZ har ændret sig med -1.20% i løbet af den sidste time, -4.68% i løbet af 24 timer og -15.71% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Blitz (BLTZ) Markedsinformation

Markedsværdi $ 70.73K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 70.73K Cirkulationsforsyning 1.56T Samlet Udbud 1,555,369,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Blitz er $ 70.73K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BLTZ er 1.56T, med et samlet udbud på 1555369000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 70.73K.